 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ticker

LL SW LIVE: Manching gegen Aindling, Jetzendorf zu Gast in Durach

3. Spieltag der Landesliga Südwest

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Manching konnte mit einem Sieg gegen den TSV Aindling vorübergehend an die Tabellenspitze springen.
Der SV Manching konnte mit einem Sieg gegen den TSV Aindling vorübergehend an die Tabellenspitze springen. – Foto: Jürgen Meyer

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TürkAugsburg
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FC Memmingen II

Im Fernduell kämpfen der TSV Jetzendorf und der SV Manching um die vorübergehende Tabellenführung. Jetzendorf bekommt es mit dem VfB Durach zu tun, der SV Manching gastiert beim TSV Aindling. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
19:30live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SV Manching
SV ManchingManching
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
14:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SC Olching
SC OlchingSC Olching
17:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 18:30 Uhr
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
18:30

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
16:00

Heute, 19:15 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
19:15

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
14:00