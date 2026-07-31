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LL SW LIVE: Manching gegen Aindling, Jetzendorf zu Gast in Durach
3. Spieltag der Landesliga Südwest
von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Manching konnte mit einem Sieg gegen den TSV Aindling vorübergehend an die Tabellenspitze springen. – Foto: Jürgen Meyer
Im Fernduell kämpfen der TSV Jetzendorf und der SV Manching um die vorübergehende Tabellenführung. Jetzendorf bekommt es mit dem VfB Durach zu tun, der SV Manching gastiert beim TSV Aindling. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.