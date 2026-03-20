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LL SW LIVE: Manching empfängt den FV Illertissen II
26. Spieltag der Landesliga Südwest
von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Manching empfängt am Freitagabend den FV Illterissen II. – Foto: Jürgen Meyer