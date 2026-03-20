 2026-03-13T07:45:35.464Z

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LL SW LIVE: Manching empfängt den FV Illertissen II

26. Spieltag der Landesliga Südwest

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Manching empfängt am Freitagabend den FV Illterissen II.
Der SV Manching empfängt am Freitagabend den FV Illterissen II. – Foto: Jürgen Meyer

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

In der Landesliga Südwest steht ein weiterer spannender Spieltag auf dem Programm. Den Auftakt macht der SV Manching im Heimspiel gegen den FV Illertissen II.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
14:00

Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
15:00

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
16:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
15:00

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
14:30live

So., 22.03.2026, 17:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
17:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
14:00live