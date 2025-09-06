 2025-09-04T13:21:47.781Z

Wird der Jubel der Pfaffenhofener heute gegen Niedersonthofen fortgesetzt?
Wird der Jubel der Pfaffenhofener heute gegen Niedersonthofen fortgesetzt? – Foto: Dieter Latzel

LL SW LIVE: Lebenszeichen Manching - Niedersonthofen gleicht aus

10. Spieltag der Landesliga Südwest

In der Landesliga Südwest reist Sonthofen zum Schlusslicht aus Manching. Außerdem streiten sich Pfaffenhofen und Niedersonthofen um eine gute Platzierung, am Nachmittag gastiert der Tabellenführer Schwabmünchen in Oberweikertshofen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
1
2

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
2
2

Heute, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
16:00

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
15:00

Spiele ohne oberbayrische Beteiligung

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
1
0

Morgen, 17:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
17:00

Paul RuserAutor