Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wird der Jubel der Pfaffenhofener heute gegen Niedersonthofen fortgesetzt? – Foto: Dieter Latzel
LL SW LIVE: Lebenszeichen Manching - Niedersonthofen gleicht aus
In der Landesliga Südwest reist Sonthofen zum Schlusslicht aus Manching. Außerdem streiten sich Pfaffenhofen und Niedersonthofen um eine gute Platzierung, am Nachmittag gastiert der Tabellenführer Schwabmünchen in Oberweikertshofen. Der Spieltag in der Übersicht.