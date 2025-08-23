Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pfaffenhofen führt zuhause mit 4:2. – Foto: Jenni Maul
LL SW LIVE: Kommt Illertissen nochmal ran? – FSV führt mit 4:2
Nach der englischen Woche geht es für die Mannschaften aus der Landesliga direkt weiter. Am Samstag kann sich Kempten in Oberweikertshofen aus dem Tabellenkeller schießen, Pfaffenhofen empfängt Illertissen und Memmingen gastiert in Manching.