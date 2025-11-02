 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sowohl der Tabellenführer TSV Schwabmünchen (l.), als auch der FC Kempten, müssen am Sonntagnachmittag ran
Sowohl der Tabellenführer TSV Schwabmünchen (l.), als auch der FC Kempten, müssen am Sonntagnachmittag ran – Foto: Horst Böhm

LL SW LIVE: Kellerduell in Memmingen – Pfaffenhofen will klettern

18. Spieltag der Landesliga Südwest

Der FC Memmingen II empfängt um 13:00 Uhr den FC Kempten im Kellerduell. Tabellenspitze Schwabmünchen will gegen Stätzling den Vorsprung weiter ausbauen. Der FSV Pfaffenhofen hingegen kann mit einem Sieg den Abstand zu Platz 1&2 verringern.

Spiele am Freitag:

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
6
0

Der SV Manching fährt gegen den TSV Hollenbach den nächsten beeindruckenden Kantersieg ein. Sebastian Graßl eröffnete das Offensivspektakel in der 21. Minute mit dem Treffer zum 1:0 für die Gastgeber. Nur kurz darauf erhöhten Leon Peric (25.) und Rainer Meisinger (28.) die Führung auf 3:0. In der 40. Minute sorgte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages schon vor der Pause für die Vorentscheidung.

Nichtsdestotrotz legte Manching im zweiten Durchgang noch einmal nach. Meisinger (47.) und Fabian Neumayer (67.) stellten mit zwei weiteren Treffern den 6:0-Endstand her. Für den SV Manching ist es der zweite spektakuläre Sieg in Folge, der TSV Hollenbach verpasst es hingegen, die rote Laterne zumindest vorübergehend abzugeben.

SV Manching – TSV Hollenbach 6:0
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Johannes Dexl (74. Kevin Csatari), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (56. Jordi Muntada Knapp), Sebastian Graßl (69. Leon Bojaj), Luca Bienek, Nico Daffner, Fabian Neumayer (69. Emrah Ahmetovic), Leon Peric (56. Daniel Schweiger)
TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Simon Ruisinger, Christoph Burkhard, Raoul Leser, Samuel Higl, Elias Ruisinger (57. Jonas Ruisinger), Fatih Cosar (57. Michael Fischer), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer, Luis Hungbaur (57. Fabian Frieser)
Tore: 1:0 Sebastian Graßl (21.), 2:0 Leon Peric (25.), 3:0 Rainer Meisinger (28.), 4:0 Sebastian Graßl (40.), 5:0 Rainer Meisinger (47.), 6:0 Fabian Neumayer (67.)

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
2
3

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
2
1

