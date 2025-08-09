LL SW LIVE: Kellerduell in Kempten - SCO will in Jetzendorf punkten

Gleich drei Spiele stehen zum 5. Spieltag der Landesliga Südwest an diesem Samstagnachmittag an.
Der TSV 1865 Dachau wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Gegen den TSV Aindling, der gut in die Saison gestartet war, fiel über 90 Minuten kein Treffer. Somit trennten sich beide Teams 0:0-Unentschieden.
TSV 1865 Dachau – TSV Aindling 0:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir (78. Antonios Masmanidis), Ruben Milla Nava, Mario Gratzl, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (68. Berkant Barin), Lorenz Knöferl, John Haist (89. Dino Burkic)
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart (86. Luca Gießer), David Burghart, Jonas Simon (46. Dominic Robinson), Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, David Bichlmeier, Ibrahim Neziri (10. Nico Gastl), Antonio Mlakic, Nico Baumeister (66. Markus Kugler)
Tore: keine Tore