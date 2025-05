LL SW LIVE: Kaufering und Aystetten erhöhen - 65 hinten

Der SC Oberweikertshofen verliert sein viertes Spiel in Folge, sodass das Eis nach unten immer dünner wird. Beim FC Memmingen II geriet der SCO nach 27 Minuten durch Fabian Kroh in Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel entschied Noah Hackenschmidt (77. und 87.) per Doppelpack die Partie in der Schlussphase. Der FCM II darf durch den Dreier den Klassenerhatl feiern. Für die Oberweikertshofener ist es bereits die achte Partie in Folge ohne Dreier. Damit stehen sie - stand jetzt - nur noch einen Zähler vor den Abstiegsrelegationsplätzen.

FC Memmingen II – SC Oberweikertshofen 3:0

FC Memmingen II: Gabriel Wagner, Maurice Jaumann (58. David Reichert), Simon Neubrand, Kevin Lochbrunner, Linus Jarsch, Simon Ammann, Adrian Tenea (64. Felix Schwarzholz), Noah Hackenschmidt (89. Henry Seitz), Fabian Kroh (60. Semih Nergiz), David Spizert (46. Mike Gerhardt), Moritz Henkel - Trainer: Markus Schaich

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Fabio Gonschior, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr (80. Torben Faßbender), Fabian Willibald, Lukas Kopyciok (25. Felix Hallmaier), Elias Eck, Moritz Leibelt, Javin Bolte, Nabil Tcha-Zodi (80. Martin Thurner), Bohdan Andrusyk - Trainer: Dominik Widemann

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Fabian Kroh (26.), 2:0 Noah Hackenschmidt (77.), 3:0 Noah Hackenschmidt (87.)