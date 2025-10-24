 2025-10-15T11:43:40.576Z

Gegen den SV Cosmosn Aystetten konnte der SV Manching am vergangenen Wochenende jubeln. (Archivbild)
Gegen den SV Cosmosn Aystetten konnte der SV Manching am vergangenen Wochenende jubeln. (Archivbild) – Foto: Jürgen Meyer

LL SW LIVE: Kann der SV Manching gegen den FC Ehekirchen bestehen?

17. Spieltag der Landesliga Südwest

Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
Memmingen II
TSV Aindling

Der SV Manching trifft auf den FC Ehekirchen. Beide Mannschaften kommen mit einem Dreier aus dem letzten Spiel. Wer lässt heute Punkte liegen? Am Samstag muss u.a. der seit vier Spielen punktlose SCO zum TSV Rain/Lech, Pfaffenhofen empfängt das Tabellenschlusslicht. Die Spiele in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
FC Ehekirchen
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
SC Oberweikertshofen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
TSV Hollenbach
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Sonthofen
TSV Jetzendorf
14:30

Spiel am Sonntag:

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
FC Memmingen
TSV 1865 Dachau
13:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aindling
SV Cosmos Aystetten
19:00

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
VfB Durach
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Stätzling
SG Niedersont./Martinsz.
15:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
FC Kempten
14:00

24.10.2025, 18:31 Uhr
