LL SW LIVE: Kann der SV Manching gegen den FC Ehekirchen bestehen?

Der SV Manching trifft auf den FC Ehekirchen. Beide Mannschaften kommen mit einem Dreier aus dem letzten Spiel. Wer lässt heute Punkte liegen? Am Samstag muss u.a. der seit vier Spielen punktlose SCO zum TSV Rain/Lech, Pfaffenhofen empfängt das Tabellenschlusslicht. Die Spiele in der Übersicht.