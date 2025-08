LL SW LIVE: Jetztendorf in Not – FSV führt gegen Kempten

Vor dem Duell zwischen dem SV Manching und dem TSV 1865 Dachau am 4. Spieltag waren beide Teams bis dato sieglos geblieben. So spielten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier. Die Hausherren gingen bereits in der 7. Minute durch Top-Stürmer Sebastian Graßl in Führung. Die 65er schüttelten sich – und drehten das Spiel bis zur 15. Minute. John Haist schnürte den Blitz-Doppelpack (9., 15.). Auch auf diesen Rückschlag hatten die Gastgeber die perfekte Antwort. Emrah Ahmetovic glich in der 18. Minute prompt aus und stellte wieder alles auf null.

Dann mussten sich die 250 Zuschauer gedulden. Erst in der 83. Minute fiel das nächste Tor. Die Gäste gingen durch Leon Pfeiffer in Unterzahl (Barin, Gelb-Rot, 65.) in Führung. Dabei blieb es aber nicht. Wieder war Graßl zur Stelle und rettete den Hausherren in der Nachspielzeit einen Punkt (90+2.). So bleiben beide Teams weiter sieglos.