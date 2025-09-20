LL SW LIVE: Jetzendorf & Durach bei Kellerkindern - SCO vs Illertissen

Kein Sieger im Spiel zwischen dem TSV Aindling und dem FSV Pfaffenhofen – und das war vor allem für die Gäste ein Erfolg. Denn bereits in der 19. Minute sag Paul Starzer die Rote Karte. Doch erst in der 67. Minute gelang Aindling die Führung: Völlmerk traf vom Punkt.

Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsriechter erneut auf den Punkt – diesmal auf der anderen Seite, diesmal gab es Elfmeter für die Gäste aus Pfaffenhofen. Senger versenkte den Ball zum 1:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

TSV Aindling – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1

TSV Aindling: Simon Reithmeir, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Anton Schöttl (64. Antonio Mlakic), Moritz Wagner (48. Dominic Robinson), Jonas Müller, David Bichlmeier, Ibrahim Neziri, Luca Gießer (60. Nico Gastl), Laurin Völlmerk

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (72. Gabriel Hasenbichler), Michael Senger (93. Manuel Riebold), Jonas Redl (72. Johannes Birkl), Thomas Rausch, Luka Brudtloff (90. Noah Maysami), Stefan Liebler (88. Daniel Zanker)

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (67. Foulelfmeter), 1:1 Michael Senger (71. Foulelfmeter)

Rot: Paul Starzer (19./FSV Pfaffenhofen/Ilm/grobes Foulspiel)