LL SW LIVE: Jetzendorf & Durach bei Kellerkindern - SCO vs Illertissen

Am Samstag empfängt Oberweikertshofen die Zweitvertretung aus Illertissen, zeitgleich kämpft Dachau in Durach um Zählbares. Am späten Nachmittag kommt es in der Partie zwischen Jetzendorf gegen Kempten zum Duell der Gegensätze. Der Spieltag in der Übersicht.
Kein Sieger im Spiel zwischen dem TSV Aindling und dem FSV Pfaffenhofen – und das war vor allem für die Gäste ein Erfolg. Denn bereits in der 19. Minute sag Paul Starzer die Rote Karte. Doch erst in der 67. Minute gelang Aindling die Führung: Völlmerk traf vom Punkt.
Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsriechter erneut auf den Punkt – diesmal auf der anderen Seite, diesmal gab es Elfmeter für die Gäste aus Pfaffenhofen. Senger versenkte den Ball zum 1:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.
TSV Aindling – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1
TSV Aindling: Simon Reithmeir, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Anton Schöttl (64. Antonio Mlakic), Moritz Wagner (48. Dominic Robinson), Jonas Müller, David Bichlmeier, Ibrahim Neziri, Luca Gießer (60. Nico Gastl), Laurin Völlmerk
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (72. Gabriel Hasenbichler), Michael Senger (93. Manuel Riebold), Jonas Redl (72. Johannes Birkl), Thomas Rausch, Luka Brudtloff (90. Noah Maysami), Stefan Liebler (88. Daniel Zanker)
Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (67. Foulelfmeter), 1:1 Michael Senger (71. Foulelfmeter)
Rot: Paul Starzer (19./FSV Pfaffenhofen/Ilm/grobes Foulspiel)
Der SV Manching hat sich im Heimspiel gegen die SG Niedersont./Martinsz. mit 3:0 durchgesetzt und dabei einen wichtigen Dreier eingefahren. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber bereits in der 20. Minute die große Chance zur Führung hatten. Sebastian Graßl scheiterte jedoch mit seinem Foulelfmeter an SG-Keeper Lukas Frasch.
Nach dem Seitenwechsel brach dann die Zeit für die Hausherren an. Leon Peric brachte Manching in der 53. Minute mit seinem ersten Treffer auf die Siegerstraße. Der Angreifer legte in der 83. Minute mit seinem zweiten Tor nach und sorgte für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Graßl, der sich in der 88. Minute für seinen verschossenen Elfmeter rehabilitierte und das 3:0 markierte.
SV Manching – SG Niedersont./Martinsz. 3:0
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Johannes Dexl, Rainer Meisinger (89. Jordi Muntada Knapp), Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (75. Daniel Schweiger), Nico Daffner, Fabian Neumayer, Leon Peric
SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik (75. Fabian Maderholz), Alexander Lechner, Maximilian Mayer, Maximilian Gebhart, Simon Frasch, Tim Kern, Felix Thum (77. Tobias Pauler), Christian Kreuzer
Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Leon Peric (53.), 2:0 Leon Peric (83.), 3:0 Sebastian Graßl (88.)
Besondere Vorkommnisse: Sebastian Graßl (SV Manching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Frasch (20.).