LL SW LIVE: Jetzendorf mit wildem Remis - Manching hinten

Der FSV Pfaffenhofen verliert gegen den Spitzenreiter. Im Heimspiel gegen Schwabmünchen verliert der FSV mit 2:4 (2:2). Nach 13 Minuten gingen die Hausherren durch Gabriel Hasenbichler in Führung. Im Stile einer Spitzenmannschaft antworteten die Gäste. Erst glich Robin Glöckle aus (20.), dann erzielte Simon Ammann das 2:1 (23.).

Noch vor der Pause schlug der FSV zurück. Michael Senger erzielte den Ausgleichstreffer (45.). In der zweiten Halbzeit sicherte sich Schwabmünchen den siebten Sieg im siebten Spiel. Erst war es erneut Ammann, der auf 3:2 stellte (48.), dann schnürte auch Glöckle den Doppelpack und erzielte das Tor zum 4:2-Endstand (57.).

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Die Zuschauer haben ein hochklassiges Landesliga-Spiel auf Augenhöhe gesehen. Nach einem starken Beginn und dem frühen Führungstreffer durch Gabriel Hasenbichler, mussten wir durch einen Doppelschlag den zwischenzeitlichen Rückstand zum 1:2 hinnehmen. Wir haben uns anschließend gut zurückgekämpft und mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Michael Senger unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff das Momentum auf unsere Seite gezogen. Leider konnten wir diesen Schwung nicht in die zweite Hälfte mitnehmen. Bitter waren insbesondere die vermeidbaren Gegentreffer zum 3:2 und 4:2. Trotz weiterer Spielanteile und vielversprechender Ansätze gelang es uns nicht, abgesehen von einem Pfostenschuss und weiteren herausgespielten Chancen, daraus zählbaren Erfolg zu erzielen. Auf unserem Spiel mit Ball und dem Kreieren von Torchancen lässt sich definitiv aufbauen. Entscheidend wird jedoch sein, unsere Fehler konsequent abzustellen. Wir waren heute nicht die schlechtere Mannschaft. Schwabmünchen präsentierte sich am Ende abgeklärter und kaltschnäuziger und verstand es, unsere Fehler konsequent und eiskalt zu bestrafen.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Schwabmünchen 2:4

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler (29. Lucas Schweiger), Manuel Riebold (50. Simon Heigl), Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (68. Paolo Cipolla), Thomas Rausch, Maurice Untersänger (60. Luka Brudtloff), Gabriel Hasenbichler - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Matthias Moser, Maximilian Muha, Maximilian Krist, Philip Gmell (64. Manuel Schmid), Philipp Boyer, Simon Ammann (71. Matteo di Maggio), Noah Kusterer, Richard Gumpinger (85. Maximilian Högg), Robin Glöckle (92. Dennis Sedlmeir) - Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (13.), 1:1 Robin Glöckle (20.), 1:2 Simon Ammann (23.), 2:2 Michael Senger (45.), 2:3 Simon Ammann (48.), 2:4 Robin Glöckle (57.)