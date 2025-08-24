LL SW LIVE: Jetzendorf mit Kantersieg - Dachau siegt deutlich

Spiele am Sonntag:

Spiele am Samstag:

Auswärts in Manching gelang es dem FC Memmingen schnell in Führung zu gehen – Moritz Henkel war nach fünf Minuten zur Stelle und brachte den Ball im Tor unter. Es sah so aus, als wäre damit auch der Halbzeitstand festgelegt – doch kurz vor dem Ende der ersten Hälfte brachte Fabian Neumayer den Ausgleich für die Heimmannschaft. Die zweite Halbzeit konnte Tore-technisch nicht mit der ersten mithalten, weshalb die Partie mit 1:1 endete. SV Manching – FC Memmingen II 1:1

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Luca Oehler (21. Jordi Muntada Knapp), Romeo Öxler, Herbert Paul, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek, Nico Daffner, Fabian Neumayer, Rayen Kouki (60. Dzenis Seferovic) - Trainer: Cüneyt Köz

FC Memmingen II: Benjamin Frick, Simon Neubrand, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Felix Mayer, Laurenz Freisinger (60. Marvin Lang), Henry Seitz (85. Mohamed Fofanah), Micha Bareis, Azad Kizilkanat (69. Semih Nergiz), Fabian Kroh (69. David Reichert), Moritz Henkel (76. Dino Japaur) - Trainer: Bernd Maier

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Moritz Henkel (5.), 1:1 Fabian Neumayer (45.)

Der FSV Pfaffenhofen und der FV Illertissen lieferten sich vor 250 Zuschauern ein torreiches Fußballspiel. In der ersten Halbzeit ist es Luka Brudtloff, der doppelt zuschlägt und die Halbzeitführung beschert. In der zweiten Hälfte bringt ein schnelles Eigentor die Gäste zum Anschluss, doch Jonas Redl stellt zügig den Vorsprung wieder her. 13 Minuten später ist dann Simon Berger per Kopf zu stelle und erhöht auf 4:1. Illertissen kommt in der 76. Minute zwar noch zum 2:4, am Ende sind es aber die Pfaffenhofener, die das Spiel für sich entscheiden können. FSV Pfaffenhofen/Ilm – FV Illertissen II 4:2

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Kristof Kuchlbauer, Simon Berger, Paul Starzer (79. Maurice Untersänger), Michael Senger, Jonas Redl (70. Iman Nabi), Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (90. Yasin Keskin), Gabriel Hasenbichler (86. Noah Bezjak) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

FV Illertissen II: Leon Madarac, Lucas Wentzel, Leonard Kasper, Malik Sama (79. Fynn Uebele), Julius Aschmann, Niklas Musch (58. Niveto Caciel), Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Aaron Martin (69. Endrit Shala), Finn Annabring, Luka Petrovic (69. Eman Hasanbegovic) - Trainer: Herbert Sailer

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Luka Brudtloff (8.), 2:0 Luka Brudtloff (31.), 2:1 Kristof Kuchlbauer (48. Eigentor), 3:1 Jonas Redl (48.), 4:1 Simon Berger (61.), 4:2 Endrit Shala (76.)