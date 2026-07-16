 2026-07-16T13:43:51.953Z

Ticker

LL SW LIVE: Jetzendorf mit frühem Tor gegen den Liga-Neuling

1. Spieltag der Landesliga Südwest

von Sarah Georgi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Jetzendorf startet bereits am Donnerstagabend in die neue Landesliga-Saison.
Der TSV Jetzendorf startet bereits am Donnerstagabend in die neue Landesliga-Saison. – Foto: Dieter Latzel

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Landesliga Südwest
TürkAugsburg
Weißenburg
TSV Rain
FC Memmingen II

Der TSV Jetzendorf reist am Donnerstagabend nach Neuburg/Donau. Die Gastgeber haben sich in der vergangenen Saison in der Relegation den Startplatz in der Landesliga gesichert. Die Spiele des Spieltags im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 18:30 Uhr
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
0
4

Spiel am Samstag:

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
14:00

Spiel am Sonntag:

So., 19.07.2026, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
SC Olching
SC OlchingSC Olching
13:00

Verlegtes Spiel:

Di., 21.07.2026, 19:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SV Manching
SV ManchingManching
19:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 18:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
18:00

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
18:30live

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
18:30

Mi., 22.07.2026, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
19:00

Di., 08.09.2026, 19:30 Uhr
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
19:30