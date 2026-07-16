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LL SW LIVE: Jetzendorf mit frühem Tor gegen den Liga-Neuling
1. Spieltag der Landesliga Südwest
von Sarah Georgi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Jetzendorf startet bereits am Donnerstagabend in die neue Landesliga-Saison. – Foto: Dieter Latzel
Der TSV Jetzendorf reist am Donnerstagabend nach Neuburg/Donau. Die Gastgeber haben sich in der vergangenen Saison in der Relegation den Startplatz in der Landesliga gesichert. Die Spiele des Spieltags im Liveticker.