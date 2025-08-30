LL SW LIVE: Jetzendorf lässt Aufsteiger im Topspiel keine Chance

Der TSV 1865 überrollte den FC Ehekirchen mit 5:0. Ein Doppelschlag von John Haist und Sebastian Löser innerhalb von drei Minuten brachte die 2:0-Halbzeitführung (36. und 39.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Kerim Özdemir und Leon Pfeiffer für eine komfortable 4:0-Führung (49. und 55.), die durch den zweiten Treffer von Haist vergoldet wurde (69.). Mit dem Dreier klettern die Dachauer zumindest vorübergehend auf den zehnten Platz, Ehekirchen bleibt erstmal auf Rang 15.

TSV 1865 Dachau – FC Ehekirchen 5:0

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Anthony Manuba (85. Ardian Islami), Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber (78. Emilio D'Avanzo), Sebastian Löser (73. Antonios Masmanidis), Berkant Barin, Lorenz Knöferl (85. Manuel Ntum), John Haist - Trainer: Christian Doll

FC Ehekirchen: Korbinian Neumaier, Jakob Schaller, Peter Füger, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals (65. Metehan Tozakoglu), Nicolas Ledl, Florian Ettenreich (73. Louis Gschwender), Leon Lauber (45. Maximilian Koschig), Christoph Hollinger, Jakob Schmid (73. Michael Bauer) - Trainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser

Schiedsrichter: Jakob Baier - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 John Haist (36.), 2:0 Sebastian Löser (39.), 3:0 Kerim Özdemir (49.), 4:0 Leon Pfeiffer (55.), 5:0 John Haist (69.)

In der zweiten Begegnung am Freitagabend konnte der FV Illertissen II das Schlusslicht SV Manching nach einer knappen Führung am Ende mit 3:0 bezwingen. Es dauerte bis in die Schlussminuten, bis der FVI die Partie für sich entscheiden konnte. Zum Spiel: Max Bock brachte die Hausherren in der 22. Minute in Front. In der zweiten Hälfte flogen Manchings Dzenis Seferovic und anschließend Illertissens Endrit Shala mit glatt Rot vom Platz (65. und 81.). Malik Sama erlöste Illertissen in der 90. Minute mit dem 2:0, Lucas Wentzel legte vier Minuten später sogar noch einen drauf. Illertissen verbessert sich zunächst auf den sechsten Platz, Manching bleibt Letzter.