LL SW LIVE: Jetzendorf kann Klassenerhalt im Derby fix machen

Der VfL Kaufering feiert einen hochachtungsvollen 4:1-Erfolg gegen den Aufsteiger und Favoriten SV Manching. Die knapp einstündige Überzahl der Heimelf dürfte eine gewisse Rolle gespielt haben. Doch von vorne:

Daniel Neuhaus brachte den VfL bereits in der zwölften Spielminute per Elfer in Führung. Manching egalisierte noch durch Maximilian Eberwein (34. Minute). Allerdings sah nur drei Minuten später Simon Berger die Ampelkarte und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. Damit kippte die Partie und Manuel Detmar sorgte mit dem Pausenpfiff für die erneute Heimführung.

Felix Mailänder und Fabian Schwabbauer packten mit ihren Treffern im zweiten Abschnitt den Deckel auf die Partie. Kaufering wahrt die Chance, den direkten Klassenerhalt doch noch einzutüten. Manching verharrt vorerst auf Rang vier.

VfL Kaufering – SV Manching 4:1

VfL Kaufering: Michael Wölfl, Manuel Wolf, Niklas Berger (81. Philipp Bauer), Noel Simonek, Fabian Schwabbauer (71. Daniel Rimmer), Paul Ansorge, Maximilian Muha, Daniel Neuhaus (87. Yusha Venos), Felix Mailänder (81. Moritz Scheidler), Niklas Neuhaus, Manuel Detmar (87. Thomas Hasche) - Trainer: Rolf Barkow - Trainer: Franco Simon

SV Manching: Marco Gabelmann, Daniel Spies, Simon Berger, Maximilian Eberwein (71. Pedro da Silva Wiedl), Ralf Schröder, Rainer Meisinger, Marcel Posselt (76. Dzenis Seferovic), Sebastian Graßl, Dominik Schröder (71. Marcel Juraković), Fabian Neumayer (29. Luca Bienek), Leon Peric (76. Daniel Schweiger) - Trainer: Ralf Schröder

Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Daniel Neuhaus (12. Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Eberwein (34.), 2:1 Manuel Detmar (45.+1), 3:1 Felix Mailänder (61.), 4:1 Fabian Schwabbauer (71.)

Gelb-Rot: Simon Berger (37./SV Manching/)

Der SC Olching verliert gegen den Aufsteiger aus Aystetten und muss auf jeden Fall den Umweg Relegation nehmen, um den Klassenerhalt noch zu packen. Bereits nach neun Minuten gingen die Gäste durch Pascal Mader in Führung. Stefan Simonovic (56. Minute) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Maximilian Schwahn konnte zwar noch treffen, am 1:2-Resultat änderte es jedoch nichts mehr. Der SCO hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Aystetten könnte nächste Woche den Klassenerhalt feiern. SC Olching – SV Cosmos Aystetten 1:2

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Maximilian Herrmann, Alskandar Banipal, Ruben Milla Nava, Paul Niehaus, Luka Batarilo-Cerdic, Jakob Zißelsberger (53. Niklas Uhle), Agon Bashota (60. Jonas Kalchner), Kerem Kavuk (57. Maximilian Schwahn), Ferenc Ambrus (81. Kevin Roth) - Trainer: Felix Mayer

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Fabian Krug, Patrick Wurm, Dominik Isufi, Dejan Mijailovic, Marcel Burda (55. Tobias Ullmann), Pascal Mader (88. Arlind Qarri), Raphael Marksteiner (71. Philipp Toth), Stefan Simonovic (87. Romaric Tetteh Kpoti), Kevin Makowski (84. Edward Schäfer) - Trainer: Patrick Wurm

Schiedsrichter: Thomas Wagner - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Pascal Mader (9.), 0:2 Stefan Simonovic (56.), 1:2 Maximilian Schwahn (86.)

Der TSV 1865 Dachau verliert das Kellerduell gegen den TSV Wertingen mit 0:1. Den Treffer des Tages erzielte Maximilian Beham per Elfmeter in der 26. Minute. 65 kann sich nicht auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz schießen. Wertingen bleibt zwar immer noch Vorletzter, der Abstand auf die Relegationsplätze schrumpft jedoch auf vier Zähler. TSV 1865 Dachau – TSV Wertingen 0:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Dragan Radojevic, Leon Pfeiffer, Ivan Ivanovic, Nikolaus Grotz, Mhammed Sanawar, Altan Duman (46. Leon Junker), Sebastian Löser, Berkant Barin, Kerim Özdemir, Lorenz Knöferl - Trainer: Gökhan San

TSV Wertingen: Simon Reithmeir, Alexander Wiedemann, Maximilian Fischer, Andreas Kotter, Justin Neukirchner, Maximilian Beham, Christoph Prestel (54. Marco Gerold), Manuel Rueß, Marcel Mayr (83. Bastian Völk), Maximilian Zeyer (62. Max Knöpfle), Roman Große - Trainer: Tjark Dannemann

Schiedsrichter: Leon Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 124

Tore: 0:1 Maximilian Beham (26. Handelfmeter)

Der SC Oberweikertshofen verliert sein viertes Spiel in Folge, sodass der Vorsprung nach unten immer dünner wird. Beim FC Memmingen II geriet der SCO nach 27 Minuten durch Fabian Kroh in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel entschied Noah Hackenschmidt (77. und 87.) per Doppelpack die Partie in der Schlussphase. Der FCM II darf durch den Dreier den Klassenerhalt feiern. Für die Oberweikertshofener ist es bereits die achte Partie in Folge ohne Dreier. Damit stehen sie - stand jetzt - nur noch einen Zähler vor den Abstiegsrelegationsplätzen. FC Memmingen II – SC Oberweikertshofen 3:0

FC Memmingen II: Gabriel Wagner, Maurice Jaumann (58. David Reichert), Simon Neubrand, Kevin Lochbrunner, Linus Jarsch, Simon Ammann, Adrian Tenea (64. Felix Schwarzholz), Noah Hackenschmidt (89. Henry Seitz), Fabian Kroh (60. Semih Nergiz), David Spizert (46. Mike Gerhardt), Moritz Henkel - Trainer: Markus Schaich

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Fabio Gonschior, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr (80. Torben Faßbender), Fabian Willibald, Lukas Kopyciok (25. Felix Hallmaier), Elias Eck, Moritz Leibelt, Javin Bolte, Nabil Tcha-Zodi (80. Martin Thurner), Bohdan Andrusyk - Trainer: Dominik Widemann

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Fabian Kroh (26.), 2:0 Noah Hackenschmidt (77.), 3:0 Noah Hackenschmidt (87.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung