LL SW LIVE: Jetzendorf gleicht aus - Dachau in Ehekirchen gefordert

Der TSV Jetzendorf hat die Chance auf einen Heim-Dreier gegen die SG Niedersont./Martinsz. – Foto: Daniel Worsch

In der Landesliga Südwest steht ein weiterer spannender Spieltag auf dem Programm. Heute tritt der TSV Jetzendorf gegen die SG Niedersonthofen/Martinsz. an. Der TSV 1865 Dachau muss nach Ehekirchen. Der Spieltag im Überblick.

Spiele am Sonntag

Heute, 16:00 Uhr FC Ehekirchen Ehekirchen TSV 1865 Dachau Dachau 65 1 1 PUSH

Spiele am Samstag

Tabellenschlusslicht Oberweikertshofen gelang es an diesem Nachmittag aus einem spannenden Match einen Punkt zu holen. Zu Gast beim SC war der FC Stätzling. Nach knapp 20 gespielten Minuten trifft Sert zur Führung für die Stätzlinger. Die Führung konnten die Gäste im Laufe der zweiten Halbzeit allerdings nicht halten. In der 64. Minute war Schuch vom SC zur Stelle und schoss den Ausgleich für sein Team. Zehn Minuten später musste Stätzling einen weiteren Rückschlag verkraften. Nach Gelb-Rot für Kraus musste sich die Mannschaft in Unterzahl beweisen. Ein Führungstreffer gelang Oberweikertshofen in Überzahl aber nicht, stattdessen musste auch der SC noch den Platzverweis für Schuch einstecken. SC Oberweikertshofen – FC Stätzling 1:1

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Lukas Kopyciok (53. Bohdan Andrusyk), Elias Eck (51. Valentin Leibelt), Moritz Leibelt (35. Valentin Hueber), Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Tino Karlitschek, Dominik Widemann, Yenal Strauß (46. Nico Scheibner) - Trainer: Paolo Maiolo

FC Stätzling: Fabian Rosner, Daniel Hadwiger, Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher, Mert Sert, Tim Sautter, Luca Lenz, Johannes Kraus, Daniel Palluch (61. Alexander Seifert), Endrit Ahmeti, Paul Iffarth (72. Elia Giordanelli) (72. Edin Ganibegovic) - Trainer: Loris Horn

Schiedsrichter: Florian Garr (Wendelskirchen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Mert Sert (22.), 1:1 Maximilian Schuch (64.)

Gelb-Rot: Johannes Kraus (74./FC Stätzling/)

Rot: Maximilian Schuch (94./SC Oberweikertshofen/)

Das Duell der Tabellennachbarn stand an diesem Nachmittag in Pfaffenhofen/Ilm statt. Der FSV empfing den FC Sonthofen. Nach weniger als zehn gespielten Minuten trifft Bechter zur Führung für die Gäste. Holzapfel erhöht neun Minuten später auf 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte ist dann Jozic zur Stelle der den Vorsprung für den FC weiter erhöht. Kurz vor Abpfiff der Partie trifft Klinger zum finalen Spielstand von 0:4. Die beiden Mannschaften befinden sich nach diesem Spieltag auf Platz 3 und 4 der Tabelle. FSV Pfaffenhofen/Ilm – 1. FC Sonthofen 0:4

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger, Sebastian Waas (64. Manuel Riebold), Paul Starzer (59. Maurice Untersänger), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch (80. Iman Nabi), Simon Heigl (50. Paolo Cipolla), Stefan Liebler (46. Luka Brudtloff) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon (86. Henri Klinger), Johnny Martin (90. Hirotsugu Kato), Maurice Jaumann, Diar Blaku, Armin Bechter (87. Yakub Toygar), Jannik Holzapfel, Marko Jozic (64. Felix Graßl), Sebastian Streit (64. Andreas Hindelang) - Trainer: Oleg Weber

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Armin Bechter (9.), 0:2 Jannik Holzapfel (18.), 0:3 Marko Jozic (48.), 0:4 Henri Klinger (87.)

Gelb-Rot: Daniel Zanker (63./FSV Pfaffenhofen/Ilm/) Spiel am Freitag

Heimerfolg für den SV Manching. Im Duell mit der Zweitvertretung des FV Illertissen setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch. Manching befindet sich weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest. Zum Mann des Abends wurde Fabian Neumayer, der Manching mit 1:0 in Führung brachte (51.). In der Schlussphase legte er den zweiten Treffer nach (85.) und führte den SVM zum Heimsieg. Für Neumayer waren es Saisontreffer 14 und 15. SV Manching – FV Illertissen II 2:0

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (90. Robert Sandru), Marcel Posselt, Sebastian Graßl (90. Romeo Öxler), Nico Daffner, Timo Jung, Fabian Neumayer (90. Leon Bojaj), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci, Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Altin Kasumaj (60. Lennox Dorn), Aaron Martin, Max Bock (71. Endrit Shala), Niveto Caciel - Trainer: Herbert Sailer

Schiedsrichter: Markus Hann (Vilseck ) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Neumayer (51.), 2:0 Fabian Neumayer (85.)

Gelb-Rot: Niveto Caciel (81./FV Illertissen II/) Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 15:00 Uhr SV Cosmos Aystetten Aystetten FC Kempten FC Kempten 1 4 PUSH

Heute, 14:30 Uhr TSV Hollenbach Hollenbach VfB Durach VfB Durach 2 0 PUSH