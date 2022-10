LL SW LIVE: Jetzendorf früh vorn - Tabellennachbarn-Duell in Gilching 18. Spieltag im Live-Ticker

Der SC Oberweikertshofen hat gegen die Reserve des FV Illertissen eine überraschend deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Für die Allgäuer trafen Robin Glöckle und Jan Konrad zur 2:0-Halbzeitführung. In der zweiten Halbzeit ging das Tore-Schießen des FVI munter weiter Luca Bachthaler, Valentin Hafner und Michael Singer sorgten für eine heftige Klatsche für den SCO. Der gut in die Saison gestartete Aufsteiger kassiert zum ersten Mal in dieser Saison fünf Treffer und muss den FV Illertissen II in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.

FV Illertissen II – SC Oberweikertshofen 5:0

FV Illertissen II: Christian Hafner, Patrick Ekinci (78. Simon Brugger), Robin Glöckle, Michael Singer, Yannik Wolff, Luca Boyer, Luca Bachthaler (81. David Kazaryan), Jan Konrad, Maximilian Merkel (78. Marco Stricagnoli), Maximilian Seemüller (75. Rudolph Komissarov), Valentin Hafner (79. Aaron Ederle) - Trainer: Sven Ackermann

SC Oberweikertshofen: Adrian Wolf, Fabio Gonschior, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Alexander Greif, Adnan Muminovic (60. Leonardo di Pasquale), Fabian Friedl (46. Yenal Strauß), Elias Eck (46. Dominik Danowski), Osman Yontar, Maximilian Schuch (78. Patrick Lapper), Dominik Widemann - Trainer: Dominik Sammer

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Robin Glöckle (40.), 2:0 Jan Konrad (42.), 3:0 Luca Bachthaler (50.), 4:0 Valentin Hafner (70.), 5:0 Michael Singer (89.)