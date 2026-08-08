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LL SW LIVE: Jetzendorf beim Spitzenreiter Illertissen II vorn
5. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Will seinen guten Lauf gegen Jetzendorf fortsetzen: Der FV Illertissen II. – Foto: Dieter Latzel, Jenni Maul