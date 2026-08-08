 2026-08-06T13:32:42.897Z

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LL SW LIVE: Jetzendorf beim Spitzenreiter Illertissen II vorn

5. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Will seinen guten Lauf gegen Jetzendorf fortsetzen: Der FV Illertissen II.
Will seinen guten Lauf gegen Jetzendorf fortsetzen: Der FV Illertissen II. – Foto: Dieter Latzel, Jenni Maul

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FC Memmingen II

Am Samstag empfängt der FV Illertissen II zunächst den TSV Jetzendorf, im Anschluss misst sich der TSV 1860 Weißenburg mit dem TSV Dachau 1865. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
0
1

Heute, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
16:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
3
1

Heute, 15:00 Uhr
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
15:00

Heute, 17:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
17:00

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
18:00

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
13:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
17:00