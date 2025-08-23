 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Die Zweitvertretung von Illertissen will in der Tabelle weiter nach oben klettern.
Die Zweitvertretung von Illertissen will in der Tabelle weiter nach oben klettern. – Foto: Siegfried Rebhan

LL SW LIVE: Illertissen trifft auf Pfaffenhofen und zwei Kellerduelle

Der 8. Spieltag der Landesliga Südwest

Nach der englischen Woche geht es für die Mannschaften aus der Landesliga direkt weiter. Am Samstag kann sich Kempten in Oberweikertshofen aus dem Tabellenkeller schießen, Pfaffenhofen empfängt Illertissen und Memmingen gastiert in Manching.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
17:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
18:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
17:00

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
18:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
0
0

Aufrufe: 023.8.2025, 12:33 Uhr
Marcel HuseAutor