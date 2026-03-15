LL SW LIVE: Illertissen II führt - Jetzendorf gegen Vorletzten

In der Landesliga Südwest will Pfaffenhofen im Duell bei Illertissen II den Anschluss an das Spitzenduo Schwabmünchen/ Durach nicht verlieren. Außerdem empfängt Jetzendorf das Kellerkind Hollenbach. Der Spieltag in der Übersicht.
Der FC Memmingen II und der SV Manching trennten sich mit einem 1:1. Felix Geiger brachte die Hausherren in der 16. Minute in Front, Fabian Neumayer antwortete tief in der zweiten Hälfte (67.). Memmingen bleibt auf Rang 16, Manching verbessert sich auf den zehnten Platz.
FC Memmingen II – SV Manching 1:1
FC Memmingen II: Luis Stanzel, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Christian Mijatovic, Bastian Frick, Luis Göppel, Flemming Schug (71. Kenan Bajramovic), Semih Nergiz (58. Marvin Lang), David Reichert, Felix Geiger, Moritz Henkel (85. Adrian Keckeisen) - Trainer: Rainer Noll
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner (70. Dzenis Seferovic), Timo Jung (80. Romeo Öxler), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Daniel Schneider - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Felix Geiger (16.), 1:1 Fabian Neumayer (67.)
Der TSV 1865 Dachau musste sich nach 90 Minuten dem SV Cosmos Aystetten geschlagen geben. Es dauerte bis in die zweite Hälfte, ehe die ersten Treffer fielen: Sebastian Kempf eröfffnete das Spiel für die Gäste in Minute 52. Rund zehn Minuten später glich Antonios Masmanidis für Dachau aus, weitere zwei Zeigerumdrehungen später stellte der TSV das Spiel durch den Treffer von Dino Burkic komplett auf den Kopf (66.). Wiederum zwei Minuten später stellte Aystetten das Spiel wieder auf Anfang, als er vom Punkt traf. Den Gästen aus Aystetten gelang in der 90. Minute noch der Lucky Punch, Marcel Burda war der Matchwinner. Mit dem Sieg rückt Aystetten in der Tabelle näher an Dachau heran, beide Teams auf den Plätzen elf und zwölf trennen jetzt nur noch vier Punkte.
TSV 1865 Dachau – SV Cosmos Aystetten 2:3
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (59. Berkant Barin), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz (75. Jakob Jopen), Leon Pfeiffer, Sven Kosel (59. Sebastian Löser), Dino Burkic (81. Ivan Ivanovic), Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis (75. Sebastian Mitterhuber) - Trainer: Christian Doll
SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Dominik Isufi, Edward Schäfer (75. Arlind Qarri), Raphael Marksteiner, Philipp Toth (82. Eldar Abilov), Sebastian Kempf, David Schwab (75. Dejan Durašinović), Marcel Burda, Kevin Makowski, Hazem Ibrahim (82. Elija Hanrieder) - Trainer: Thomas Hanselka - Co-Trainer: Maximilian Berger
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Sebastian Kempf (52.), 1:1 Antonios Masmanidis (64.), 2:1 Dino Burkic (66.), 2:2 Kevin Makowski (68. Foulelfmeter), 2:3 Marcel Burda (90.)
Der SC Oberweikertshofen verlor sein Gastspiel beim FC Kempten. Die Gäste gingen nach 22 Minuten durch Finn Steurer in Führung, in der zweiten Hälfte glich Nico Scheibner aus (72.). Es blieb am Ende aber nicht beim Remis, Medhat Mekhimar sorgte für den Heimsieg der Kemptener. Oberweikertshofen behält auch weiterhin die rote Laterne, Kempten steht über dem Strich auf Rang 14.
FC Kempten – SC Oberweikertshofen 2:1
FC Kempten: Zeynel Anil, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar, Jeremy Holzer (46. Sinan Kasoglu), Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Marcell Graf, Mohammad Walizada (67. Ivan Buric), Leon Rudenko (81. Marian Halder), Yannis Güllüyan (65. Ömer Dasdemir), Finn Steurer (69. Bahadir Yilmaz) - Spielertrainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Thomas Rathgeber
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber (53. Lukas Kopyciok), Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch (81. Nabil Tcha-Zodi), Valentin Leibelt (62. Yenal Strauß), Nico Scheibner, Tino Karlitschek, Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo
Tore: 1:0 Finn Steurer (22.), 1:1 Nico Scheibner (72.), 2:1 Medhat Mekhimar (89.)