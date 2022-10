LL SW LIVE: Illertissen dreht das Spiel - Unterhaching unaufhaltsam 17. Spieltag im Live-Ticker

Am Samstagnachmittag startet die Landesliga Südwest in den 17. Spieltag. Der SC Olching ist beim der punktgleichen Reserve des FV Illertissen zu Gast. Der SCO will nach dem enttäuschenden Remis gegen Hollenbach wieder einen Dreier einfahren.

Gleichzeitig ist die Hachinger U23 in Erkheim gefordert.