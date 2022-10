LL SW LIVE: Hohe Hürde für Jetzendorf - Gilching muss auswärts ran 16. Spieltag im Live-Ticker

Der TSV Jetzendorf tritt am Sonntagnachmittag beim Spitzenklub Ehekirchen an und hofft auf eine Überraschung. Der TSV Gilching reist nach Gersthofen. Die Live-Ticker-Übersicht.

Spiele am Samstag:

Die Reserve der SpVgg Unterhaching war am Samstag in Kaufering zu Gast. Das Spiel blieb für die Tabelle - wie immer - ohne Wertung. Daniel Rimmer erzielte die Führung für den VfL - auf den Kristofers Jamonts noch in der ersten Halbeit die Antwort fand. In der zweiten Halbzeit fielen keine Tore und in der Folge dessen trennte man sich unentschieden. VfL Kaufering – SpVgg Unterhaching II o.W. 1:1VfL Kaufering: Lasse Holthuis, Philipp Bauer, Maximilian Muha, Manuel Wolf (46. Fabian Schwabbauer), Kilian Pittrich, Daniel Rimmer (65. Luis Vetter), Florian Bucher, Sebastian Bonfert, Vincent Vetter, Alexander Schestak, Wolfgang Baumann (46. Philipp Graf) - Trainer: Benjamin EnthartSpVgg Unterhaching II o.W.: Hannes Heilmair, Luke Pförtner, Leon Bucher, Dion Ajeti (60. Luke Ambach), Tim Hoops (65. Leif Schirmacher), Kristofers Jamonts (60. Leo Gabelunke), Fynn Seidel, Felix Lautenbacher, Aaron Keller, Andreas Hirtlreiter, Nico Nollenberger - Trainer: Marc UnterbergerSchiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 40Tore: 1:0 Daniel Rimmer (14.), 1:1 Kristofers Jamonts (40.)