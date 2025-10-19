LL SW LIVE: Hin und Her in Aystetten - Jetze hinten gegen FVI II

Endspurt des 16. Spieltags der Landesliga Südwest. Am Sonntagnachmittag stehen noch drei Partien mit oberbayerischer Beteiligung an. Aystetten empfängt Manching, Jetzendorf erwartet Illertissen II und Pfaffenhofen muss in Ehekirchen ran. Die Liveticker.

Eine torlose Partie zwischen dem TSV Dachau und dem Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Noch ohne ein verlorenes Spiel stehen die Münchner auf Platz eins der Landesliga Südwest, mit zehn Punkten Abstand auf den Verfolger Durach. Dachau steht mit 17 Punkten am Rande der unteren Tabellenhälfte.

Rückschlag für Oberweikertshofen im Abstiegskampf der Landesliga Südwest: Gegen Aindling startete die Mannschaft von Simon Schröttle denkbar schlecht. Bereits nach sechs Minuten traf Laurin Völlmerk per Elfmeter zur TSV-Führung. Lange blieb die Begegnung eng, ehe Ibrahim Neziri (75.) auf 2:0 stellte. Der Anschlusstreffer von Fabian Willibald (82.) ließ den SCO im Schlusspurt nochmal hoffen, doch in der 93. Minute machte Luca Gießler mit dem 3:1 alles klar.

SC Oberweikertshofen – TSV Aindling 1:3

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Christoph Sdzuy (82. Kilian Lachmayr), Fabian Willibald, Andreas Volk, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (76. Bastian Weikenstorfer), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Felix Hallmaier (69. Nico Scheibner) - Spielertrainer: Simon Schröttle

TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Dominic Robinson, Marco Ruppenstein, Moritz Wagner, Nico Gastl (83. Jonas Simon), Ibrahim Neziri (93. Samuel Thang), Antonio Mlakic (61. Jonas Müller), Laurin Völlmerk (90. Luca Gießer) - Trainer: Florian Fischer

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Laurin Völlmerk (6. Foulelfmeter), 0:2 Ibrahim Neziri (75.), 1:2 Fabian Willibald (82.), 1:3 Luca Gießer (90.+3)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung