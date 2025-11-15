 2025-10-30T14:25:35.653Z

Für den SC Oberweikertshofen geht es um drei wichtige Punkte.
Für den SC Oberweikertshofen geht es um drei wichtige Punkte. – Foto: Gerd Jung

LL SW LIVE: Hammerspiele für Manching und Dachau 65

20. Spieltag im Live-Ticker

Der 20. Spieltag der Landesliga Südwest startet am Samstagnachmittag. Der SV Manching und der TSV 1865 Dachau bekommen es mit absoluten zwei Topteams zu tun. Für den SC Oberweikertshofen steht das Kellerduell gegen den FC Ehekirchen an.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
13:00

