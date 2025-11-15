Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Für den SC Oberweikertshofen geht es um drei wichtige Punkte. – Foto: Gerd Jung
LL SW LIVE: Hammerspiele für Manching und Dachau 65
Der 20. Spieltag der Landesliga Südwest startet am Samstagnachmittag. Der SV Manching und der TSV 1865 Dachau bekommen es mit absoluten zwei Topteams zu tun. Für den SC Oberweikertshofen steht das Kellerduell gegen den FC Ehekirchen an.