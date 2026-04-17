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LL SW LIVE: FSV Pfaffenhofen trifft in Unterzahl
30. Spieltag der Landesliga Südwest Bayern
von Sarah Georgi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Umbruch geglückt: Auch mit den Kickern aus der Region spielt der FSV Pfaffenhofen eine erfolgreiche Saison. – Foto: Dieter Latzel
Den Auftakt in den 30. Spieltag macht der FSV Pfaffenhofen/Ilm auswärts beim TSV Rain/Lech. Mit dem derzeitigen Platz drei in der Tabelle haben die Gäste noch gute Chancen auf den Aufstieg. Der 30. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.