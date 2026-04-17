 2026-04-16T10:11:10.190Z

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LL SW LIVE: FSV Pfaffenhofen kassiert frühe Rote Karte

30. Spieltag der Landesliga Südwest Bayern

von Sarah Georgi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Umbruch geglückt: Auch mit den Kickern aus der Region spielt der FSV Pfaffenhofen eine erfolgreiche Saison.
Umbruch geglückt: Auch mit den Kickern aus der Region spielt der FSV Pfaffenhofen eine erfolgreiche Saison. – Foto: Dieter Latzel

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Den Auftakt in den 30. Spieltag macht der FSV Pfaffenhofen/Ilm auswärts beim TSV Rain/Lech. Mit dem derzeitigen Platz drei in der Tabelle haben die Gäste noch gute Chancen auf den Aufstieg. Der 30. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Heute, 18:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 19.04.2026, 17:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SV Manching
SV ManchingManching
17:00

So., 19.04.2026, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
17:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 18:15 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
0
0

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
14:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
15:00

So., 19.04.2026, 17:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
17:00