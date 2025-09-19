 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Der FSV Pfaffenhofen kann mit einem Sieg Druck auf die Aufstiegsplätze machen.
Der FSV Pfaffenhofen kann mit einem Sieg Druck auf die Aufstiegsplätze machen. – Foto: Siegfried Rebhan

LL SW LIVE: FSV in Unterzahl – Manching will zweiten Saisonsieg

12. Spieltag der Landesliga Südwest

12. Spieltag in der Landesliga Südwest! Der FSV Pfaffenhofen trifft auf den TSV Aindling. Der SV Manching empfängt die SG Niedersonthofen/Martinszell. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Freitag mit oberbayerischer Beteiligung:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
1
1

Heute, 19:30 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
0
0

Spiele am Samstag mit oberbayerischer Beteiligung:

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
14:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
14:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
15:30

So., 21.09.2025, 17:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
17:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
15:00

