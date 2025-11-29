LL SW LIVE: FSV empfängt Stätzling - SCO gegen Jetzendorf abgesagt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Will gegen Stätzling die nächsten drei Zäher einfahren: Der FSV Pfaffenhofen. – Foto: Horst Böhm, Jenni Maul
Am 22. Spieltag der Landesliga Südwest empfängt der Tabellendritte Pfaffenhofen Liganeuling Stätzling, die Begegnungen zwischen dem SV Manching und dem FC Kempten, sowie dem SC Oberweikertshofen und dem TSV Jetzendorf wurden abgesagt. Alle Spiele am 22. Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.