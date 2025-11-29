 2025-11-28T07:03:18.113Z

Will gegen Stätzling die nächsten drei Zäher einfahren: Der FSV Pfaffenhofen.
Will gegen Stätzling die nächsten drei Zäher einfahren: Der FSV Pfaffenhofen. – Foto: Horst Böhm, Jenni Maul

LL SW LIVE: FSV empfängt Stätzling - SCO gegen Jetzendorf abgesagt

22. Spieltag der Landesliga Südwest

Am 22. Spieltag der Landesliga Südwest empfängt der Tabellendritte Pfaffenhofen Liganeuling Stätzling, die Begegnungen zwischen dem SV Manching und dem FC Kempten, sowie dem SC Oberweikertshofen und dem TSV Jetzendorf wurden abgesagt. Alle Spiele am 22. Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.

Spiel am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
4
1
Abpfiff

Spiel am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
15:00

Abgesagte Spiele

Heute, 14:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
Abgesagt

Spiele ohne oberbayrische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
14:00live

Paul RuserAutor