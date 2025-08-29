LL SW LIVE: Ehekirchen geht in Dachau unter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vergangene Woche konnte Dachau in Aystetten siegen. Folgt heute der nächste Dreier? – Foto: Dieter Metzler
Der 9. Spieltag der Landesliga Südwest beginnt mit zwei Freitagabendpartien. Dachau empfängt Ehekirchen, beide Teams stehen mit je sieben Zählern im unteren Tabellendrittel. Illertissen II, die bisher vier Siege und drei Niederlagen vorzuweisen haben, spielen gegen den Tabellenletzten aus Manching. Der Spieltag im Live-Ticker.