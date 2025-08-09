 2025-08-07T08:03:27.630Z

Nach dem ersten Dreier der Saison möchte der SC Oberweikertshofen in Jetzendorf den nächsten Punktgewinn feiern.
Nach dem ersten Dreier der Saison möchte der SC Oberweikertshofen in Jetzendorf den nächsten Punktgewinn feiern. – Foto: Dieter Metzler

LL SW LIVE: Doppelter Graßl bringt Manching nach 0:3 wieder zurück

5. Spieltag der Landesliga Südwest

Gleich drei Spiele stehen zum 5. Spieltag der Landesliga Südwest an diesem Samstagnachmittag an.

Spiele am Samstag: Jetzendorf empfängt Oberweikertshofen – Manching in Kempten

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
SV Manching
SV ManchingManching
3
4

Heute, 15:30 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
0
0

Heute, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
17:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
5
1

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
16:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
17:00live

Spiele am Freitag: 1865 Dachau empfängt Aindling

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
0
0
Abpfiff

Der TSV 1865 Dachau wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Gegen den TSV Aindling, der gut in die Saison gestartet war, fiel über 90 Minuten kein Treffer. Somit trennten sich beide Teams 0:0-Unentschieden.

TSV 1865 Dachau – TSV Aindling 0:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir (78. Antonios Masmanidis), Ruben Milla Nava, Mario Gratzl, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (68. Berkant Barin), Lorenz Knöferl, John Haist (89. Dino Burkic)
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart (86. Luca Gießer), David Burghart, Jonas Simon (46. Dominic Robinson), Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, David Bichlmeier, Ibrahim Neziri (10. Nico Gastl), Antonio Mlakic, Nico Baumeister (66. Markus Kugler)
Tore: keine Tore

