LL SW LIVE: Doppelt Rot – Pfaffenhofen mit hitziger Partie

Der SV Manching fährt gegen den TSV Hollenbach den nächsten beeindruckenden Kantersieg ein. Sebastian Graßl eröffnete das Offensivspektakel in der 21. Minute mit dem Treffer zum 1:0 für die Gastgeber. Nur kurz darauf erhöhten Leon Peric (25.) und Rainer Meisinger (28.) die Führung auf 3:0. In der 40. Minute sorgte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages schon vor der Pause für die Vorentscheidung.

Nichtsdestotrotz legte Manching im zweiten Durchgang noch einmal nach. Meisinger (47.) und Fabian Neumayer (67.) stellten mit zwei weiteren Treffern den 6:0-Endstand her. Für den SV Manching ist es der zweite spektakuläre Sieg in Folge, der TSV Hollenbach verpasst es hingegen, die rote Laterne zumindest vorübergehend abzugeben.

SV Manching – TSV Hollenbach 6:0

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Johannes Dexl (74. Kevin Csatari), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (56. Jordi Muntada Knapp), Sebastian Graßl (69. Leon Bojaj), Luca Bienek, Nico Daffner, Fabian Neumayer (69. Emrah Ahmetovic), Leon Peric (56. Daniel Schweiger)

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Simon Ruisinger, Christoph Burkhard, Raoul Leser, Samuel Higl, Elias Ruisinger (57. Jonas Ruisinger), Fatih Cosar (57. Michael Fischer), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer, Luis Hungbaur (57. Fabian Frieser)

Tore: 1:0 Sebastian Graßl (21.), 2:0 Leon Peric (25.), 3:0 Rainer Meisinger (28.), 4:0 Sebastian Graßl (40.), 5:0 Rainer Meisinger (47.), 6:0 Fabian Neumayer (67.)