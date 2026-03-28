 2026-03-25T14:09:28.761Z

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LL SW LIVE: Dachaus Knöferl mit Sahnetag - Manching führt beim Dritten

27. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt heute Hollenbach: Der TSV 1865 Dachau.
Empfängt heute Hollenbach: Der TSV 1865 Dachau. – Foto: Gerd Jung, Jenni Maul

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Am Samstag empfängt Dachau zunächst den Aufsteiger Hollenbach, im Anschluss reist Manching zum Tabellendritten Sonthofen. Die Partien Niedersonthofen/Martinszell gegen Pfaffenhofen und Durach gegen Jetzendorf wurden abgesagt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
SV Manching
SV ManchingManching
0
3

Spiel am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
15:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
6
1

Heute, 15:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
14:00