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LL SW LIVE: Dachaus Knöferl mit Sahnetag - Manching führt beim Dritten
27. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt heute Hollenbach: Der TSV 1865 Dachau. – Foto: Gerd Jung, Jenni Maul
Am Samstag empfängt Dachau zunächst den Aufsteiger Hollenbach, im Anschluss reist Manching zum Tabellendritten Sonthofen. Die Partien Niedersonthofen/Martinszell gegen Pfaffenhofen und Durach gegen Jetzendorf wurden abgesagt. Der Spieltag in der Übersicht.