 2026-07-23T06:38:08.609Z

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LL SW LIVE: Dachau vorn - Manching mit Problemen - auch Olching hinten

2. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Im ersten Saisonspiel konnte der TSV Jetzendorf beim Aufsteiger VfR Neuburg sieben Mal jubeln.
Im ersten Saisonspiel konnte der TSV Jetzendorf beim Aufsteiger VfR Neuburg sieben Mal jubeln. – Foto: Bruno Haelke

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Landesliga Südwest
TürkAugsburg
Weißenburg
TSV Rain
FC Memmingen II

Am heutigen Freitagabend startet die Landesliga Südwest mit vier Begegnungen in den 2. Spieltag der noch jungen Saison. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SC Olching
SC OlchingSC Olching
4
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
0
4

Heute, 19:30 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
1
1

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
2
1

Morgen, 17:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
17:00

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
18:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
15:00live

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
15:00