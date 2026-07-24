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LL SW LIVE: Dachau vorn - Manching mit Problemen - auch Olching hinten
2. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Im ersten Saisonspiel konnte der TSV Jetzendorf beim Aufsteiger VfR Neuburg sieben Mal jubeln. – Foto: Bruno Haelke