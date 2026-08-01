LL SW LIVE: Dachau in Überzahl - Illertissen führt

Spiele am Freitag:
Der VfB Durach setzt sich gegen den TSV Jetzendorf durch. In einer umkämpften Partie ging es zunächst mit einem 0:0 in die Pause. Das Tor des Tages fiel dann nur kurz nach Wiederbeginn. Gregor Mürkl erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte seiner Mannschaft damit den zweiten Saisonsieg und die entsprechenden drei Punkte.
VfB Durach – TSV Jetzendorf 1:0
VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber, Robin Brandmeir, Marcel Thiel (71. Manuel Durst), Timo Hössl (79. Fabian Hörmann), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (71. Marco Faller), Gregor Mürkl (72. Lukas Holderied), Mark Nosdrin (30. Simon Frasch), Manuel Methfessel, Luca Katzer
TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Frederic Rist (77. Felix Heckmeier), Thomas Nefzger (88. Markus Pöllner), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, Leon Nuhanovic, David Raabe (67. Lukas Endres), Leon Heinzlmair, Florian Kobold (59. Niklas Schröder), Benedikt Wiegert
Tore: 1:0 Gregor Mürkl (50.)
Der SV Manching siegt knapp gegen den TSV Aindling. Rainer Meisner brachte die Gäste in der 26. Minute auf die Siegerstraße. Kurz nach der Pause schnürte Meisner seinen Doppelpack und erhöhte auf 2:0 für Manching. Die Hausherren konnten in der 64. Minute durch einen Treffr von Dominik Isufi zwar noch einmal verkürzen, der Ausgleich gelang dem TSV allerdings nicht mehr.
Durch den Sieg setzt sich der SV Manching vorübergehend an die Tabellenspitze, hat jedoch auch zwei Spiele mehr absolviert als die Verfolger Illertissen II und Stätzling.
TSV Aindling – SV Manching 1:2
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Noah Menhart (82. Nico Gastl), Maximilian Heckel, Dominik Isufi, Christian Tögel, Anton Schöttl, Moritz Wagner (61. Benjamin Woltmann), Jonas Müller (56. David Bichlmeier), Ibrahim Neziri, Leon Göttinger (56. Patrick Stoll), Markus Kugler
SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Berkan Aydin, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Senih Fazlji, Vincent Amann, Daniel Schweiger (71. Dominik Brnadić), Emrah Ahmetovic (46. Jannik Röber), Kevin Csatari
Tore: 0:1 Rainer Meisinger (26.), 0:2 Rainer Meisinger (53.), 1:2 Dominik Isufi (64.)
Gelb-Rot: Ibrahim Neziri (90./TSV Aindling/)
Spiele ohne oberbayerische Beteiligung: