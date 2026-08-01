LL SW LIVE: Dachau in Überzahl - Illertissen führt

Dachau trifft auf den FV Illertissen II. – Foto: Jenni Maul

Am Samstag gastiert Dachau beim FV Illertissen II und der SC Olching ist beim FC Stätzling zu Gast. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Der VfB Durach setzt sich gegen den TSV Jetzendorf durch. In einer umkämpften Partie ging es zunächst mit einem 0:0 in die Pause. Das Tor des Tages fiel dann nur kurz nach Wiederbeginn. Gregor Mürkl erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte seiner Mannschaft damit den zweiten Saisonsieg und die entsprechenden drei Punkte.

VfB Durach – TSV Jetzendorf 1:0

VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber, Robin Brandmeir, Marcel Thiel (71. Manuel Durst), Timo Hössl (79. Fabian Hörmann), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (71. Marco Faller), Gregor Mürkl (72. Lukas Holderied), Mark Nosdrin (30. Simon Frasch), Manuel Methfessel, Luca Katzer

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Frederic Rist (77. Felix Heckmeier), Thomas Nefzger (88. Markus Pöllner), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, Leon Nuhanovic, David Raabe (67. Lukas Endres), Leon Heinzlmair, Florian Kobold (59. Niklas Schröder), Benedikt Wiegert

Tore: 1:0 Gregor Mürkl (50.)

Der SV Manching siegt knapp gegen den TSV Aindling. Rainer Meisner brachte die Gäste in der 26. Minute auf die Siegerstraße. Kurz nach der Pause schnürte Meisner seinen Doppelpack und erhöhte auf 2:0 für Manching. Die Hausherren konnten in der 64. Minute durch einen Treffr von Dominik Isufi zwar noch einmal verkürzen, der Ausgleich gelang dem TSV allerdings nicht mehr.