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LL SW LIVE: Dachau gleicht in Unterzahl aus - Kempten führt
29. Spieltag der Landesliga Südwest
von Lara Marjanovic · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser
Dachau muss gegen den VfB Durach ran – Foto: Jenni Maul
Am Samstag eröffnet Dachau gegen den Vfb Durach den 29. Spieltag der Landesliga Südwest. Pfaffenhofen empfängt den TSV Aindling, Manching gastiert beim SSV Niedersonthofen und Kempten spielt gegen den TSV Jetzendorf. Das Schlusslicht ist zu Gast in Illertissen.