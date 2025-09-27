 2025-09-26T13:47:28.965Z

Kann der TSV Jetzendorf heute wieder jubeln und Druck auf den Spitzenreiter aus Schwabmünchen aufbauen?
Kann der TSV Jetzendorf heute wieder jubeln und Druck auf den Spitzenreiter aus Schwabmünchen aufbauen? – Foto: Jenni Maul

LL SW LIVE: Dachau gelingt Traumstart! - Auch Pfaffenhofen ist vorn

13. Spieltag der Landesliga Südwest

Erst am Samstag beginnt der 13. Spieltag der Landesliga Südwest, nachdem die Partie zwischen Manching und Aindling abgesagt werden musste. Dachau muss in Niedersonthofen punkten, Pfaffenhofen und Rain/Lech duellieren sich um die beste Verfolgerposition. Der Zweite Jetzendorf empfängt Stätzling, ein weiterer Abstiegskracher steigt in Sonthofen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
0
1

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
0

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
14:30live

Heute, 15:30 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
15:30

Spiel wird verschoben:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
Abgesagt

Wie der SV Manching am Freitagmittag auf Instagram bekannt gegeben hat, wird die Partie zwischen gegen den TSV Aindling nicht stattfinden. Der Platz ist nicht bespielbar. Ein Nachholtermin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
15:00

Morgen, 16:30 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
16:30

