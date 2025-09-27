LL SW LIVE: Dachau gelingt Traumstart! - Auch Pfaffenhofen ist vorn

Erst am Samstag beginnt der 13. Spieltag der Landesliga Südwest, nachdem die Partie zwischen Manching und Aindling abgesagt werden musste. Dachau muss in Niedersonthofen punkten, Pfaffenhofen und Rain/Lech duellieren sich um die beste Verfolgerposition. Der Zweite Jetzendorf empfängt Stätzling, ein weiterer Abstiegskracher steigt in Sonthofen. Der Spieltag in der Übersicht.