 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ticker
Vergangene Woche konnte Dachau in Aystetten siegen. Folgt heute der nächste Dreier?
Vergangene Woche konnte Dachau in Aystetten siegen. Folgt heute der nächste Dreier? – Foto: Dieter Metzler

LL SW LIVE: Dachau gegen Ehekirchen - Illertissen II vs. Schlusslicht

9. Spieltag der Landesliga Südwest

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
Memmingen II
TSV Aindling

Der 9. Spieltag der Landesliga Südwest beginnt mit zwei Freitagabendpartien. Dachau empfängt Ehekirchen, beide Teams stehen mit je sieben Zählern im unteren Tabellendrittel. Illertissen II, die bisher vier Siege und drei Niederlagen vorzuweisen haben, spielen gegen den Tabellenletzten aus Manching. Der Spieltag im Live-Ticker.

Spiele am Freitag

Heute, 18:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
18:00

Heute, 19:30 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
SV Manching
SV ManchingManching
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
14:00

Morgen, 17:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
17:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
17:00

Spiele am Sonntag

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
14:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
15:30

Aufrufe: 029.8.2025, 15:14 Uhr
Paul RuserAutor