 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

LL SW LIVE: Dachau empfängt Tabellenzweiten - Kellerkind beim FVI

29. Spieltag der Landesliga Südwest

von Lara Marjanovic · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser
Dachau muss gegen den VfB Durach ran
Dachau muss gegen den VfB Durach ran – Foto: Jenni Maul

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Am Samstag eröffnet Dachau gegen den Vfb Durach den 29. Spieltag der Landesliga Südwest. Pfaffenhofen empfängt den TSV Aindling, Manching gastiert beim SSV Niedersonthofen und Kempten spielt gegen den TSV Jetzendorf. Das Schlusslicht ist zu Gast in Illertissen.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
13:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
SV Manching
SV ManchingManching
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
14:00live

Spiele am Sonntag:

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
15:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
14:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
15:00live

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
13:00