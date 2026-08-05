 2026-08-04T13:27:00.809Z

Ticker

LL SW LIVE: Dachau empfängt Bobingen - SCO gegen Schlusslicht

4. Spieltag der Landesliga Südwest

von Sarah Georgi · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser
Bei den Temperaturen spielen auch die Keeper kurzärmlig. Der SC Olching trifft auf den VfR Neuburg/Donau.
Bei den Temperaturen spielen auch die Keeper kurzärmlig. Der SC Olching trifft auf den VfR Neuburg/Donau. – Foto: Reinhold Rummel

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Landesliga Südwest
TürkAugsburg
Weißenburg
TSV Rain
FC Memmingen II

Schwitzen ist wieder angesagt für die Teams der Landesliga Südwest. Am Mittwochabend trifft u.a. der SV Manching auf den FC Stätzling, Jetzendorf begrüßt die Gäste aus Rain/Lech. Die Spiele im Liveticker.

Heute, 18:30 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
0
1

Heute, 18:30 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
19:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 18:30 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
18:30

Heute, 18:30 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
18:30

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
19:30