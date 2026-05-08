LL SW LIVE: Dachau beim Primus hinten - Manching gleicht aus

Empfängt Aystetten: Der SV Manching. – Foto: Maximilian Merkl

Der 33. Spieltag der Landesliga Südwest wird am Freitagabend mit drei Partien eröffnet. Der Überflieger aus Schwabmünchen empfängt Dachau, das bereits abgestiegene Schlusslicht Oberweikertshofen gastiert in Aindling. Einzig in der Partie Manching gegen Aystetten geht es noch um etwas, die Gäste wollen sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegs-Relegationsplätzen entfernen. Der Spieltag in der Übersicht.