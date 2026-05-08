Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LL SW LIVE: Dachau beim Primus - Aystetten muss in Manching punkten
33. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt Aystetten: Der SV Manching. – Foto: Maximilian Merkl
Der 33. Spieltag der Landesliga Südwest wird am Freitagabend mit drei Partien eröffnet. Der Überflieger aus Schwabmünchen empfängt Dachau, das bereits abgestiegene Schlusslicht Oberweikertshofen gastiert in Aindling. Einzig in der Partie Manching gegen Aystetten geht es noch um etwas, die Gäste wollen sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegs-Relegationsplätzen entfernen. Der Spieltag in der Übersicht.