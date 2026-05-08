 2026-05-06T12:44:31.715Z

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LL SW LIVE: Dachau beim Primus - Aystetten muss in Manching punkten

33. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt Aystetten: Der SV Manching.
Empfängt Aystetten: Der SV Manching. – Foto: Maximilian Merkl

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Der 33. Spieltag der Landesliga Südwest wird am Freitagabend mit drei Partien eröffnet. Der Überflieger aus Schwabmünchen empfängt Dachau, das bereits abgestiegene Schlusslicht Oberweikertshofen gastiert in Aindling. Einzig in der Partie Manching gegen Aystetten geht es noch um etwas, die Gäste wollen sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegs-Relegationsplätzen entfernen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:45 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
18:45live

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
19:00

Spiel am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
14:00

Spiel am Sonntag

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
14:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
14:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
15:00