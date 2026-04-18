 2026-04-16T10:11:10.190Z

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LL SW LIVE: Burkic erhöht für Dachau - Herkulesaufgabe für den SCO

30. Spieltag der Landesliga Südwest Bayern

von Sarah Georgi · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser
Oberweikertshofen muss gegen Sonthofen ran
Oberweikertshofen muss gegen Sonthofen ran – Foto: Maximilian Merkl

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Am Samstag stehen in der Landesliga Südwest zwei Partien an: Dachau empfängt den SSV Niedersonthofen und Oberweikertshofen hat den Tabellenzweiten bei sich zu Gast.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
14:00live

Spiel am Freitag:

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
1
1

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm musste im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer einstecken. Nach einer frühen Roten Karte gegen Simon Berger wegen einer Notbremse agierte die Elf von Daniel Zanker und Ludwig Dietrich fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl. In der 31. Minute konnte Gastgeber Rain/Lech diese zur Führung nutzen (Adam, 31.).

Bis auf den Ausgleich, welchen Sebastian Waas trotz einem Mann weniger für den FSV erzielen konnte (60.), blieb die Partie ohne weitere Treffer. Die Schlussphase wurde hitziger, sodass die Gäste nach gelb-rot das Spiel nur zu zehnt beendeten. Pfaffenhofen verlor mit einer Zeitstrafe in der Nachspielzeit auch noch Paolo Cipolla für die letzten Minuten.

TSV Rain/Lech – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Markus Lohner, Eric Adam (59. Robin Böhm), Lukas Müller, Laurin Bischofberger, Maximilian Schmidt, Dennis Lechner - Spielertrainer: Dominik Bobinger
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer (83. Samuel Zrieschling), Yasin Keskin (62. Maurice Untersänger), Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (56. Sebastian Waas), Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (62. Daniel Zanker), Stefan Liebler (74. Paolo Cipolla) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch
Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Eric Adam (31.), 1:1 Sebastian Waas (60.)
Rot: Simon Berger (11./FSV Pfaffenhofen/Ilm/Notbremse)
Gelb-Rot: Michael Knötzinger (90./TSV Rain/Lech/)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SV Manching
SV ManchingManching
17:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
17:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Gestern, 18:15 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
0
3

Heute, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
17:00