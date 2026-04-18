LL SW LIVE: Burkic erhöht für Dachau - Herkulesaufgabe für den SCO

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm musste im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer einstecken. Nach einer frühen Roten Karte gegen Simon Berger wegen einer Notbremse agierte die Elf von Daniel Zanker und Ludwig Dietrich fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl. In der 31. Minute konnte Gastgeber Rain/Lech diese zur Führung nutzen (Adam, 31.).

Bis auf den Ausgleich, welchen Sebastian Waas trotz einem Mann weniger für den FSV erzielen konnte (60.), blieb die Partie ohne weitere Treffer. Die Schlussphase wurde hitziger, sodass die Gäste nach gelb-rot das Spiel nur zu zehnt beendeten. Pfaffenhofen verlor mit einer Zeitstrafe in der Nachspielzeit auch noch Paolo Cipolla für die letzten Minuten.

TSV Rain/Lech – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Markus Lohner, Eric Adam (59. Robin Böhm), Lukas Müller, Laurin Bischofberger, Maximilian Schmidt, Dennis Lechner - Spielertrainer: Dominik Bobinger

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer (83. Samuel Zrieschling), Yasin Keskin (62. Maurice Untersänger), Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (56. Sebastian Waas), Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (62. Daniel Zanker), Stefan Liebler (74. Paolo Cipolla) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch

Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Eric Adam (31.), 1:1 Sebastian Waas (60.)

Rot: Simon Berger (11./FSV Pfaffenhofen/Ilm/Notbremse)

Gelb-Rot: Michael Knötzinger (90./TSV Rain/Lech/)