 2026-04-29T13:32:52.058Z

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LL SW LIVE: Behauptet der FSV Platz zwei? Auch Jetzendorf gefordert

32. Spieltag der Landesliga Südwest

von Ferdinand Gehlen · Heute, 13:59 Uhr · 0 Leser
Für Jetzendorf geht es nur noch um die beste Tabellenposition.
Für Jetzendorf geht es nur noch um die beste Tabellenposition. – Foto: Dieter Metzler

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Kann Cosmos Aystetten eine Überraschung gegen den Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen/Ilm landen? Der TSV Jetzendorf hat Kellerkind FC Memmingen II zu Gast. Alle Spiele am 32. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Heute, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
17:00

Spiele am Samstag:

Gestern, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
SV Manching
SV ManchingManching
0
3

Der SC Oberweikertshofen brauchte gegen den SV Manching zwingend Punkte, um sich eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Am Ende steht aber wieder eine Niederlage. Leon Bojaj traf in der 21. Minute zum 1:0 für die Gäste, in der 38. Minute erhöhte Sebastian Graßl auf 2:0.
Auch im zweiten Durchgang ließ Manching nichts anbrennen. In der 56. Minute stellte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages dann den 3:0-Endstand aus Sicht der Gäste her. Für den SC Oberweikertshofen rückt der Klassenerhalt nach der nächsten Pleite in weite Ferne.

SC Oberweikertshofen – SV Manching 0:3
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald (46. Bohdan Andrusyk), Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (67. Nabil Tcha-Zodi), Dominik Widemann
SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Johannes Dexl (76. Erwin Wagner), Dzenis Seferovic (46. Romeo Öxler), Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger, Leon Bojaj (66. Robel Kahsay)
Tore: 0:1 Leon Bojaj (21.), 0:2 Sebastian Graßl (38.), 0:3 Sebastian Graßl (56.)

Gestern, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
0
0
Abpfiff

Der TSV Dachau 1865 und der FC Stätzling teilen sich die Punkte. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle direkt nebeneinander und lieferten entsprechend eine ausgeglichene Partie. Letztendlich konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorteil sichern, wodurch es bei einem Unentschieden blieb.
TSV 1865 Dachau – FC Stätzling 0:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic, Stefan Vötter, Alskandar Banipal (71. Sebastian Löser), Sven Kosel, Luca Friederich (80. Kerim Özdemir), Georgios Dafermos (72. Nikolaus Grotz), Berkant Barin (80. Leon Pfeiffer), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist
FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Nick Sautter, Luca Rossa, Mert Sert (77. Maximilian Reitmeier), Luis Lindermayr, Luca Lenz, Johannes Kraus (77. Edin Ganibegovic), Endrit Ahmeti (68. Elia Giordanelli), Alexander Seifert (68. Markus Böck), Paul Iffarth (46. Daniel Palluch)
Tore: keine Tore