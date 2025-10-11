LL SW LIVE: Aystetten dreht auf - Jetzendorf bringt Führung ins Ziel

Der SV Manching demontiert den SC Oberweikertshofen im Kellerduell der Landesliga Südwest und verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Die Hausherren waren von Beginn an überlegen und gaben mit einem Doppelschlag durch Fabian Neumayer (7.) und Sebastian Graßl (8.) früh die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Weitere Treffer durch Rainer Meisinger (22.), wieder Neumayer (26.) und Graßl (35.) sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung.

In der 52. Minute schnürte mit Meisinger der dritte Manchinger seinen Doppelpack und stellte den 6:0-Endstand her. Dem SV Manching gelingt damit gegen einen direkten Konkurrenten ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der SC Oberweikertshofen bleibt hingegen auf den Abstiegsrängen.

SV Manching – SC Oberweikertshofen 6:0

SV Manching: Sebastian Steger, Romeo Öxler, Emanuel Gstettner (74. Luca Oehler), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt (54. Antonio Jurleta), Sebastian Graßl, Luca Bienek (54. Daniel Schweiger), Nico Daffner, Fabian Neumayer (74. Leon Bojaj), Leon Peric (78. Jordi Muntada Knapp)

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy (45. Bastian Weikenstorfer) (46. Dominik Widemann), Andreas Volk, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (45. Nico Scheibner) (46. Nico Scheibner), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi (45. Felix Hallmaier) (46. Felix Hallmaier), Valentin Leibelt, Yenal Strauß

Tore: 1:0 Fabian Neumayer (7. Foulelfmeter), 2:0 Sebastian Graßl (8.), 3:0 Rainer Meisinger (22.), 4:0 Fabian Neumayer (26.), 5:0 Sebastian Graßl (35.), 6:0 Rainer Meisinger (52.)