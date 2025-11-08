Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dachau empfängt Sonthofen. In diesem Spiel gehen sie als Favorit rein – Foto: Jenni Maul
LL SW LIVE: Ausgleich im Spitzenduell! Pfaffenhofen meldet sich
Der 19. Spieltag der Landesliga Südwest beginnt am Samstag mit zwei Partien: Um 13 Uhr treffen zwei alte Bekannte aufeinander: Dachau 65 empfängt den FC Sonthofen. Um 14 Uhr steht ein Topspiel an: Der Tabellendritte Pfaffenhofen gastiert beim VfB Durach, dem zweiten in der Landesliga Südwest.