 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ticker
Dachau empfängt Sonthofen. In diesem Spiel gehen sie als Favorit rein
Dachau empfängt Sonthofen. In diesem Spiel gehen sie als Favorit rein – Foto: Jenni Maul

LL SW LIVE: Ausgleich im Spitzenduell! Pfaffenhofen meldet sich

19. Spieltag der Landesliga Südwest

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
Memmingen II
TSV Aindling

Der 19. Spieltag der Landesliga Südwest beginnt am Samstag mit zwei Partien: Um 13 Uhr treffen zwei alte Bekannte aufeinander: Dachau 65 empfängt den FC Sonthofen. Um 14 Uhr steht ein Topspiel an: Der Tabellendritte Pfaffenhofen gastiert beim VfB Durach, dem zweiten in der Landesliga Südwest.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
1
1
Spieltext VfB Durach - FSV Pfaffenh

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
1
1
Abpfiff
Spieltext Dachau 65 - FC Sonthofen

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
14:00
Spieltext Aystetten - Oberw.hofen

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
SV Manching
SV ManchingManching
15:00
Spieltext Jetzendorf - Manching

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
14:00live
Spieltext Ehekirchen - TSV Rain

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
13:00live
Spieltext Hollenbach - TSV Aindling

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
SV Manching
SV ManchingManching
15:00
Spieltext Jetzendorf - Manching

Heute, 13:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
13:00
Spieltext FC Kempten - Illertissen II

Heute, 14:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
14:00
Spieltext FC Stätzling - Memmingen II

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
14:00
Spieltext SG Niedersont./... - Schwabmünch.

Aufrufe: 08.11.2025, 12:20 Uhr
Lara MarjanovicAutor