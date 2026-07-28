 2026-07-28T09:36:08.541Z

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LL SW LIVE: Aufsteiger Olching liegt schon wieder zurück

Vorverlegtes Spiel des 5. Spieltags der Landesliga Südwest

von Sarah Georgi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Felix Mayer und der SC Olching schafften in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg.
Felix Mayer und der SC Olching schafften in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg. – Foto: Reinhold Rummel

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Der SV Manching und der SC Olching haben ihr Spiel vom fünften Spieltag nach vorne gelegt. Beide holten aus bisher zwei Spiele drei Punkte. Das Spiel im Liveticker.

Heute, 19:30 Uhr
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