LL SW LIVE: Aindling will gegen Jetzendorf den Sprung auf Platz 3

Der TSV 1865 Dachau hat am 20. Spieltag der Landesliga Südwest für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Abstiegskandidat besiegte am Samstagnachmittag den Tabellendritten FSV Pfaffenhofen/Ilm last minute.

Die Gäste legten einen echten Traumstart hin. Torjäger John Haist brachte den klaren Außenseiter mit dem ersten Angriff der Partie in Führung. Nicht einmal zwei Minuten waren da vor den knapp 300 Zuschauern gespielt.

Der Favorit schlug rund 25 Minuten später zurück. Gabriel Hasenbichler besorgte den Ausgleich für den FSV. Als alle Beteiligten sich bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug der TSV 1865 noch einmal zu.

Simon Berger unterlief im Strafraum ein Foulspiel. Den nachfolgenden Strafstoß verwandelte Berkant Barin tief in der Nachspielzeit zum umjubelten Dreier, mit dem Dachau überlebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1865 Dachau 1:2

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Yasin Keskin (61. Sebastian Waas), Daniel Zanker (10. Samuel Zrieschling), Simon Berger, Paul Starzer (78. Iman Nabi), Michael Senger, Jonas Redl (71. Stefan Liebler), Simon Heigl, Luka Brudtloff (81. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter (46. Lorenz Knöferl), Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava (46. Jakob Jopen), Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (77. Georgios Dafermos), Dino Burkic (65. Berkant Barin), John Haist (85. Antonios Masmanidis) - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 John Haist (2.), 1:1 Gabriel Hasenbichler (26.), 1:2 Berkant Barin (90.+4 Foulelfmeter)