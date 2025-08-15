 2025-08-14T11:39:53.462Z

Der TSV Rain/Lech startet den Spieltag.
Der TSV Rain/Lech startet den Spieltag. – Foto: Gerd Jung

LL SW LIVE: Absteiger TSV Rain/Lech gegen FC Kempten

6. Spieltag der Landesliga Südwest

Drei Spiele in der Landesliga Südwest finden am Freitagabend statt. Der FC Kempten duelliert sich am 6. Spieltag mit dem TSV Rain/Lech, der FC Stätzling mit dem TSV Aindling sowie der VfB Durach mit dem SV Cosmos Aystetten.

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
0
0

Heute, 17:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
17:00

Heute, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
19:00

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
14:00

Di., 02.09.2025, 18:30 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
18:30

Spiele am Samstag: Manching gegen Primus

Morgen, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
SV Manching
SV ManchingManching
16:00

Spiel am Sonntag: Bleibt der TSV Jetzendorf oben dran?

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
17:00

