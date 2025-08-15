Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der TSV Rain/Lech startet den Spieltag. – Foto: Gerd Jung
LL SW LIVE: Absteiger TSV Rain/Lech gegen FC Kempten
Drei Spiele in der Landesliga Südwest finden am Freitagabend statt. Der FC Kempten duelliert sich am 6. Spieltag mit dem TSV Rain/Lech, der FC Stätzling mit dem TSV Aindling sowie der VfB Durach mit dem SV Cosmos Aystetten.