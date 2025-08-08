 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
1865 Dachau um Ex-Löwe Lorenz Knöferl (M.) will gegen Aindling den ersten Dreier der Saison einfahren.
1865 Dachau um Ex-Löwe Lorenz Knöferl (M.) will gegen Aindling den ersten Dreier der Saison einfahren. – Foto: Jenni Maul

LL SW LIVE: 1865 Dachau will gegen Aindling ersten Dreier einfahren

5. Spieltag der Landesliga Südwest

Zum Auftakt des 5. Spieltags der Landesliga Südwest empfängt der TSV 1865 Dachau den TSV Aindling. Dabei wollen die 65er endlich den ersten Sieg der neuen Saison einfahren. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag: 1865 Dachau empfängt Aindling

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
19:00

Spiele am Samstag: Jetzendorf empfängt Oberweikertshofen – Manching in Kempten

Morgen, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
SV Manching
SV ManchingManching
14:00

Morgen, 15:30 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
15:30

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
17:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
19:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
14:00

So., 10.08.2025, 17:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
17:00live

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
13:00

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
16:00

