1865 Dachau um Ex-Löwe Lorenz Knöferl (M.) will gegen Aindling den ersten Dreier der Saison einfahren. – Foto: Jenni Maul
LL SW LIVE: 1865 Dachau will gegen Aindling ersten Dreier einfahren
Zum Auftakt des 5. Spieltags der Landesliga Südwest empfängt der TSV 1865 Dachau den TSV Aindling. Dabei wollen die 65er endlich den ersten Sieg der neuen Saison einfahren. Die Spiele in der Übersicht.