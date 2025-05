LL SW LIVE: 1865 Dachau braucht einen Sieg gegen Ehekirchen

Spiele am Samstag:

Nachdem der SC Oberweikertshofen den Klassenerhalt bereits in der vergangenen Woche eingetütet hat, ging es für die Elf von Dominik Widemann am letzten Spieltag gegen den FV Illertissen II nur noch darum, einen versöhnlichen Saisonabschluss zu feiern.

Die Hausherren durchkreuzten diese Pläne allerdings schon früh. Oberweikertshofen schlief - und schon nach 13 Minuten stand es 3:0 für die Gastgeber. Ardian Morina (9.), Max Bock (11.) und Lukas Wentzel (13.) trafen für den Tabellendritten. Die Gäste erholten sich erstmal von dem Schock. Nach der Pause trafen die Hausherren dann aber weitere zweimal und schraubten das Ergebnis im eigenen Stadion in die Höhe. Morina (57.) und Wentzel (89.) schnürten jeweils einen Doppelpack und verabschieden sich so mit einem Kantersieg aus dieser Saison. Oberweikertshofen muss mit einer Packung in die Sommerpause.

FV Illertissen II – SC Oberweikertshofen 5:0

FV Illertissen II: Mate Szekely, Lucas Wentzel, Fatjon Maliqi (58. Christian Mijatovic), Luca Bachthaler (58. Eman Hasanbegovic), Maximilian Merkel, Aaron Martin (58. Shaka Pouhé), Max Bock, Endrit Shala, Alan Broll (58. Altin Kasumaj), Ardian Morina (58. Ben Emci), Orges Brahaj

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Fabio Gonschior, Valentin Hueber (46. Bohdan Andrusyk), Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Elias Eck, Moritz Leibelt, Javin Bolte (72. Nico Scheibner), Nabil Tcha-Zodi (42. Felix Hallmaier), Torben Faßbender

Tore: 1:0 Ardian Morina (9.), 2:0 Max Bock (11.), 3:0 Lucas Wentzel (13.), 4:0 Ardian Morina (57.), 5:0 Lucas Wentzel (89.)

Gelb-Rot: Kilian Lachmayr (87./SC Oberweikertshofen/)

